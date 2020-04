Ingrid Chauvin met le paquet pour Pâques, son fils Tom aux anges !

Confinement oblige, les tournages de la série Demain nous appartient (TF1) sont à l'arrêt. De quoi offrir du temps libre en abondance à la comédienne Ingrid Chauvin, qui a posé ses valises à Sète (dans l'Hérault) depuis quelques années maintenant. Pour Pâques, elle a gâté son petit garçon.

Si elle avait fait en sorte d'installer sa famille dans le Sud de la France pour pouvoir continuer sa carrière sans être trop loin des siens, et surtout de son fils adoré Tom, Ingrid Chauvin devait jongler il y a quelques semaines encore entre sa vie d'actrice et celle de maman. Avec le confinement, prolongé par le président de la République jusqu'au 11 mai, la très populaire star de 46 ans peut donc profiter tous les jours de son fils de 3 ans - qu'elle a finalement scolarisé après avoir laissé planer un léger doute - et de son mari, le réalisateur Thierry Peythieu. Lors du week-end de Pâques, Ingrid Chauvin avait donc prévu une chasse aux oeufs et elle a dévoilé toutes les douceurs reçues par Tom : des lapins Lindt, des oeufs colorés et même des ballons de foot en chocolat !

Ingrid Chauvin, qui est une véritable mère poule avec le craquant Tom après avoir été traumatisée par la perte de sa fille Jade, a aussi partagé une vidéo d'elle avec son fils et son époux, tous trois s'amusant à danser avec un lapin géant ; une animation numérique rajoutée sur la vidéo. De quoi faire rire aux éclats le petit blondinet. Sur le compte Instagram de Thierry Peythieu, on a aussi pu constater que Tom a passé son week-end de Pâques à se reposer et faire le zouave avec son papa. "Programme de confinement du jour... De l'amour de l'amour et encore de l'amour... Prenez soin de vous... Vous nous manquez tous... Vite de vous revoir... Bon week-end de Pâques", a-t-il commenté en légende.

Dure dure sera la reprise du travail pour Ingrid Chauvin !