Ingrid Chauvin, 6 ans après la mort de Jade : vidéo bouleversante

Le 25 mars est une journée douloureuse pour Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu. À cette même date, en 2014, l'actrice de Demain nous appartient (TF1) et sa moitié ont dû affronter la mort de leur fille Jade, décédée des suites d'une malformation cardiaque, alors qu'elle n'avait que 5 mois. Ce matin, la maman de Tom (3 ans et demi) lui a donc rendu un nouvel hommage sur Instagram.

Ingrid Chauvin a posté une vidéo au cours de laquelle on peut découvrir des objets ayant appartenu à Jade, comme des peluches ou des lettres formant son prénom. On peut aussi voir des cadres avec des photos d'elle. "Je n'aurais peut-être pas assez de toute cette vie, mais j'apprends, avec le temps, à passer de la douleur à la douceur... #Jade", a écrit l'actrice de 46 ans en légende de sa publication. Très vite, elle a reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses fans, de quoi lui réchauffer un peu le coeur.