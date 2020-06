Ingrid Chauvin explique pourquoi elle refuse que Tom retourne à l'école (EXCLU)

Depuis quelques mois, Ingrid Chauvin vit dans une bulle de bonheur. Alitée à cause d'une double pneumonie, confinée à domicile à Cannes en famille, la comédienne a pris l'habitude de passer ses journées "collée H24 à Tom", son fils de bientôt 4 ans. "Oh, c'était idyllique, explique-t-elle à Purepeople. Ça m'a permis de me reposer, d'être avec lui tout le temps. Le redémarrage des tournages de Demain nous appartient, justement, a été une petite rentrée pour nous. Il faut se réhabituer à trouver des horaires qu'on avait oublié, des petites absences, mais les enfants ont un pouvoir d'adaptation phénoménal."

Après avoir délaissé bien malgré eux les téléspectateurs, les comédiens de la série de TF1 ont effectivement repris du service – retour à la télévision le lundi 15 juin 2020. Et Ingrid Chauvin fait partie de la première salve à être retournée sur les plateaux de tournage. Un petit déchirement pour Tom, d'autant plus qu'il ne retrouvera pas les bancs de l'école avant la rentrée de septembre et ne pourra pas se plonger l'esprit dans le travail en attendant maman ! "Ce qui est génial c'est qu'à cet âge, on peut faire des FaceTime, se rassure-t-elle. On se parle comme si on avait quasi le même âge, c'est trop mignon ! Je n'ai pas voulu le mettre à l'école parce que c'est impossible de respecter les barrières de sécurité, la distanciation avec les petits. Si c'est pour qu'il y aille mais qu'il ne puisse pas approcher ses copains, c'est une frustration totale. Il est bien à la maison. On a la nounou qui vit à domicile. Ce sont de grandes grandes vacances avant une belle rentrée pour septembre."

Confinement à trois... et plus si affinités !

La pandémie du coronavirus a semé la terreur sur la planète pendant de longues semaines. Et la crise n'est pas terminée. Heureusement, en cette période d'incertitude, certains sont parvenus à rester réactifs, créatifs, productifs. Ingrid Chauvin, par exemple, a terminé son livre Rêves d'enfants qui paraîtra le 11 juin chez Michel Lafon, dans lequel elle évoque l'enfant qu'elle aurait rêvé de pouvoir adopter. Elle a également lancé une boutique en ligne, truffée de goodies à son image. Quant au confinement en lui-même, elle en garde un souvenir très familial. "On était plus de trois, conclut l'actrice. Il y avait la nounou, il y avait belle-maman. Ça s'est très bien passé. Avec Thierry, on a l'habitude. On travaille ensemble aussi, on est toujours en promiscuité tous les deux. Ça n'a pas changé grand-chose. Et puis on a de la chance. À Cannes la maison est grande !"

