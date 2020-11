Ingrid Chauvin : Les raisons de sa rupture avec Thierry Peythieu vont "faire l'effet d'une bombe"

On croyait que l'espoir était permis. Ingrid Chauvin, qui a dévoilé le 11 novembre 2020 sur les réseaux sociaux qu'elle se séparait de son époux Thierry Peythieu, avait supprimé les traces de cette rupture. Et si ces tristes confessions ont disparu dans le néant, il semblerait que ce ne soit pas synonyme de réconciliation. Bien au contraire. Selon les informations de Closer, les choses se dérouleraient désormais de manière pas très apaisée, par avocats interposés. La comédienne vivrait avec leur fils Tom dans sa maison située à Sète - lieu du tournage de la série Demain nous appartient - et digérerait seule cette séparation "extrêmement compliquée".

Le couple modèle qu'elle formait avec Thierry n'était plus qu'une façade

Elle avait expliqué ne pas vouloir communiquer davantage. Jusqu'à présent, les raisons de la séparation d'Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu, qui se sont mariés le 27 août 2011 à Lège-Cap-Ferret, étaient un véritable mystère. "Elle puise sa force dans l'amour inconditionnel qu'elle a pour son petit garçon, mais c'est très dur, explique une personne proche de l'actrice au magazine Closer. Elle n'aurait jamais imaginé vivre ce qu'elle vit actuellement. Le couple modèle qu'elle formait avec Thierry n'était plus qu'une façade. Au fond, elle savait déjà... il fallait juste qu'elle trouve la force et le courage de partir", informe une source à nos confrères. Quant au fameux déclic, nous n'en saurons pas plus. "Un jour, Ingrid parlera, et ça fera l'effet d'une bombe" conclut l'anonyme.

Difficile de dire si les récents évènements des épisodes de Demain nous appartient sont un écho à la réalité. N'oublions pas que Thierry Peythieu fait partie de l'équipe des réalisateurs du show de TF1 et qu'Ingrid Chauvin, la tête d'affiche, y joue actuellement un divorce basé sur les infidélités de son époux fictif - incarné par Alexandre Brasseur. Quelques jours après avoir annoncé leur rupture, la comédienne de 47 ans partageait une vidéo de son fils Tom, 4 ans, en expliquant qu'il s'agissait de "l'unique homme qui ravit son coeur". Toujours est-il qu'il va falloir apprendre à vivre avec son ex planté derrière les caméras de la série dont elle est la vedette...