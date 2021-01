Frédéric Diefenthal avec sa compagne : le bonheur en famille, au bord de la mer

Ici, Frédéric Diefenthal prend la pose au côté de sa compagne, de leur jeune fils Solahn et de sa fille, au pull gris (née d'une précédente relation). Pourtant, l'acteur des séries Ici tout commence et Demain nous appartient (TF1) n'est pas du genre à étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux. En fin d'année, il avait publié quelques rares photos de famille lors d'un voyage au ski. Allongés dans la neige, Stéphanie et leurs enfants prenaient un selfie.

"On profite des dernières heures de cette étrange année 2020. 2021... on compte sur toi ! On veut des câlins, des bisous, des soirées entre potes, des sorties au ciné, au théâtre, on veut se faire des concerts, des dîner au resto, aller boire un coup ! 2021 on veut vivre quoi... Bonne année à tous", écrivait l'acteur sur Instagram, exprimant au passage son ras-le-bol face aux fermetures de lieux publics et culturels.