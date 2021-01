Diaporama Frédéric Diefenthal avec sa compagne : le bonheur en famille, au bord de la mer

10 / 11

Exclusif - Frédéric Diefenthal et sa compagne - Soirée du premier anniversaire du "Manko-Paris" à Paris le 25 janvier 2017. Benjamin Patou, Président de Moma Group et le chanteur Garou, ont célébré cette première année triomphale. Naturellement, ils n'ont pas manqué de rendre un hommage appuyé à leur associé, le Chef star péruvien, Gaston Acurio, dont les saveurs et la créativité de la cuisine péruvienne régale le tout-Paris depuis 12 mois. De nombreuses personnalités ont répondu présentes à l'invitation. Garou a donné un concert exclusif et magique pour les 200 privilégiés, rejoint sur scène par Liane Foly. © Rachid Bellak/Bestimage