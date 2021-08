Hajiba Fahmy : Rares photos avec son fils, adorable brun aux cheveux bouclés

Révélée au grand public lorsqu'elle est devenue danseuse dans Danse avec les stars en 2017 sur TF1, Hajiba Fahmy met un point d'honneur à préserver sa vie privée. Mais ces derniers mois, la jolie brune semble lâcher un peu de leste. En effet, elle qui avait pris soin de cacher sa grossesse affiche désormais de belles et rares photos de l'anniversaire de son petit garçon.

Samedi 28 août 2021, Hajiba Fahmy et ses proches célèbrent un jour important, celui du deuxième anniversaire de l'adorable Reza. Un moment dont elle garde des photos souvenirs. Sur Instagram, la jolie brune publie un premier cliché de son petit garçon de profil, aux cheveux bruns et bouclés, face à son superbe gâteau d'anniversaire vert, un dinosaure en pâte à sucre sur le dessus avec l'inscription Reza. Sur une autre image de l'événement, l'heureuse maman prend la pose avec son fiston devant une jolie table. "Happy birthday to my everything" ("Joyeux anniversaire à mon tout", en français), lance-t-elle en légende.