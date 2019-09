Hajiba Fahmy (Danse avec les stars) maman pour la première fois, photo surprise

C'est une maman heureuse et épanouie qui a pris la pose sur Instagram lundi 23 septembre 2019. Comme en témoigne la photo qu'elle a publiée, Hajiba Fahmy, ex-danseuse de Beyoncé Knowles qui a participé à Danse avec les stars, est devenue maman pour la première fois.

Le sourire aux lèvres et le vendre arrondi en moins, Hajiba Fahmy se balade dans les rues de Paris sur sa dernière publication Instagram. Et, détail qui ne trompe pas, elle pousse une poussette ! La danseuse, ex-compagne de Camille Lacourt, remercie la marque de la poussette, commente et déclare : "J'adore rouler avec mon bébé dans les rues de Paris." C'est avec ces quelques mots qu'elle annonce donc avoir accouché.

Pour ce qui est de la date de l'accouchement, du sexe du bébé, de son prénom et de l'identité du père de l'enfant, le mystère reste entier.