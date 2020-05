Hapsatou Sy, 5 ans d'amour avec Vincent Cerutti : ils se déclarent leur flamme

Hapsatou Sy n'aurait jamais pensé être aussi heureuse. À 38 ans, l'animatrice et femme d'affaires est la maman de deux enfants : une fille Abbie (3 ans) et le tout jeune Isaac, né en novembre 2019. Des cadeaux précieux que lui a offerts son compagnon Vincent Cerutti. Ce mardi 5 mai 2020, le couple fêtait d'ailleurs ses cinq ans d'amour.

Pour marquer le coup, ils se sont chacun emparés de leur compte Instagram pour partager de tendres clichés de leur duo, qui fonctionne toujours autant après toutes ces années. Hapsatou Sy a opté pour une photo datant de la naissance de leur aînée Abbie. On les découvre à l'hôpital en train de s'offrir un doux baiser, tandis que leur fille est lovée dans leur bras. "On venait de fonder une famille. Malgré tout. Malgré les hauts et les bas, malgré les obstacles, malgré le racisme et les médisants, nous sommes là 5 ans après, nous sommes 4 et il nous reste la vie et l'amour inébranlable quoi qu'il advienne", légende-t-elle.