Hapsatou Sy fiancée à Vincent Cerutti ? Elle s'affiche avec une bague onéreuse

À 38 ans, Hapsatou Sy a tout pour être heureuse. En plus de réaliser tous ses projets professionnels, elle s'épanouit au quotidien dans sa vie privée grâce à ses deux enfants : une fille Abbie (3 ans) et le tout jeune Isaac, né en novembre 2019. Des cadeaux précieux qu'elle partage avec son compagnon Vincent Cerutti, avec qui elle fêtait en mai dernier leurs cinq ans d'amour.

Il ne leur reste qu'un cap à passer : celui du mariage. À en croire la dernière publication Instagram d'Hapsatou Sy, un tel événement n'est pas du tout impossible. En effet, la business woman a partagé une photo on ne peut plus mystérieuse jeudi 20 août 2020. Sur l'image, elle dévoile une bague à l'annulaire gauche. "Je crois que j'ai des choses à vous dire... Qui va deviner ?", écrit-elle en légende, citant au passage la marque de son bijou, Gemmyo. En se baladant sur le site de ce joaillier, on retrouve la bague qui a fait craquer Hapsatou Sy, affichée au prix de 1 545 euros. Il est indiqué qu'il s'agit d'une "bague audacieuse, ornée d'une pierre de centre de 5mm et d'un pavage en pétales constitué de 3 diamants en navette". Bref, tout ce qu'il faut pour faire plaisir à une future mariée.

Il n'en fallait pas plus pour que de nombreux internautes s'emballent. "Un mariage en vue", "Demande en mariage ???", "Monsieur a fait sa demaaaaande", "Mme Cerutti", peut-on lire en masse dans le fil de commentaires. Même le prétendu fiancé s'y est mis : "Le suspens est insoutenable, qui va trouver la bonne réponse ?", écrit-il, amusé par cet engouement.



Mais selon d'autres internautes, Hapsatou Sy se lancerait tout simplement dans la création de bijoux en collaborant avec la marque en question. Un nouveau projet qui pourrait malgré tout lui donner quelques idées... Réponse prochainement.