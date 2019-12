Ian Somerhalder raconte comment il a perdu sa virginité, très jeune

Invité dans l'émission SiriusXM's Radio Andy ce mercredi 4 décembre 2019, l'acteur Ian Somerhalder s'est confié sur le jour où il a fait le grand saut. Durant cette conversation avec l'animateur Andy Cohen, l'acteur a avoué avoir perdu sa virginité à l'âge de 13 ans, qualifiant cette expérience "d'amusante".

"Quand tu as 13 ans et que tu es un garçon... Les mecs sont à fond dedans", raconte-t-il en révélant que la fille avec qui il était ce jour-là était âgée de 16 ans. À cette époque, Ian Somerhalder était déjà mannequin. Il a ajouté que son frère, de sept ans son aîné, a été son mentor. "Il m'a appris beaucoup et c'était un véritable Casanova. Il y avait tout le temps des filles dans sa chambre et ce que je faisais c'est que j'allais devant sa fenêtre et je pinçais les stores vénitiens. Et je regardais et j'ai beaucoup appris", a-t-il révélé.

L'acteur, qui a récemment eu un enfant avec Nikki Reed, a pu également partager sa réflexion sur le fait d'être parent. "C'est effrayant d'être parent à notre époque à cause de toutes ces conneries", a-t-il dit tout en ajoutant que certains pères ne savent pas comment aborder la question de la sexualité avec leurs enfants. Un double standard qu'il comprend enfin : "C'est très injuste. Tous mes copains qui ont des garçons disent 'génial, tu vas avoir des rencards' alors que ceux qui ont des filles disent 'je vais tuer ces petits bâtards'."

Ian Somerhalder, qui vient de fêter son quatrième anniversaire de mariage avec l'actrice Nikki Reed (Twilight, Thirteen), a accueilli une petite Bodhi, le 25 juillet 2017. Durant la grossesse de sa bien-aimée, l'acteur de The Vampires Diaries avait multiplié les messages d'amour et de soutien pour sa femme, qui portait la vie.

Dès le 12 décembre, Ian Somerhalder sera de retour sur le petit écran. Netflix proposera V Wars, adaptation des comics de Jonathan Maberry, une nouvelle série dans laquelle Ian Somerhalder ne jouera cette fois pas un vampire mais les combattra.