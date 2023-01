Ici tout commence : Une actrice bombesque aux Maldives, elle mets ses atouts en valeur

L'une des actrices d'Ici tout commence (TF1) a fait grimper la température sur Instagram, ce mercredi 18 janvier 2023. Actuellement en vacances, au soleil, la jeune femme en question a partagé des clichés qui ne sont pas passés inaperçus.

Pola Petrenko incarne Charlène Teyssier depuis la saison 1 d'Ici tout commence. Elle fait partie des actrices incontournables de la série à succès de TF1. La charmante blonde se plaît à retrouver ses collègues sur le plateau, en Camargue. Mais, quand elle ne travaille pas, elle s'octroie du bon temps et se plaît à voyager. Sa communauté a déjà pu suivre ses aventures à Dubaï. Et récemment, c'est pour les Maldives que la belle actrice s'est envolée. Elle n'a bien entendu pas tardé à réaliser quelques publications en story.

Sur la première, on peut voir Pola Petrenko sur un bateau, adossé à une barre, le regard tourné vers la mer. Elle a les cheveux mouillés ainsi que son pull-combi qui met ses atouts en valeur. Elle porte également un bas de maillot de bain. Une véritable sirène qui charmera à coup sûr les internautes. C'est ensuite une photo en noir et blanc qu'elle a publiée. On peut la voir, toujours dans la même tenue et la main sous la poitrine, avec son plus beau regard de braise.

Pola Petrenko a ensuite partagé des images d'une sublime plage, à l'eau turquoise. On comprend donc qu'après avoir plongé, elle a profité d'une plage, privée qui plus est, afin de prendre quelques couleurs. Mais elle n'a pas manqué de se mettre de la crème solaire indice 70 avant cela. Des photos qui font rêver. Mieux vaut donc rester connecté sur son compte pour avoir une bonne dose de soleil (à distance, mais c'est mieux que rien !).

Ce n'est pas la première fois que Pola Petrenko attire l'attention des internautes. Régulièrement, la jeune femme poste des photos sexy sur son compte Instagram. On peut la découvrir en robe décolletée ou encore en maillot de bain, dans des poses parfois sensuelles. A regarder sans modération !