"Elle est partie cette nuit" : Une actrice d'Ici tout commence annonce la mort de la personne qu'elle aime "le plus"

Dans Ici tout commence, les acteurs sont désormais habitués à jouer des intrigues dramatiques. Mais, les mauvaises nouvelles ne sont pas toujours destinées à leurs personnages. Ce mardi 5 juillet 2022, une des star de la série quotidienne de TF1 a justement annoncé avoir été touchée par une tragédie. Il s'agit de Pola Petrenko qui incarne Charlène Teyssier, étudiante à l'institut Auguste Armand, depuis le lancement en 2020.

En story Instagram, la sublime jeune femme de 24 ans a laissé entendre que rien n'allait plus ces derniers jours à travers une photo d'elle dans un hôpital de Moscou, en Russie. "Et c'est reparti pour un tour. J'ai passé plus de jours à l'hôpital en 2022 que nulle part ailleurs. Ma prochaine formation c'est infirmière, c'est sûr", a-t-elle légendé sans préciser la raison pour laquelle elle se trouvait là. Quelques heures plus tard, elle a fini par confier avoir perdu un être cher : sa grand-mère. "Aujourd'hui, une des personnes que j'aime le plus est partie. Elle m'a attendu, et après avoir pu lui dire aurevoir hier, elle a décidé de partir dans la nuit. Ma babushka", a écrit Pola Petrenko en commentaires d'une photo d'elle et sa mamie datant d'il y a plusieurs années. A l'époque, la comédienne n'était encore qu'un bambin. (Voir notre diaporama).

Pola Petrenko a beau être née à Paris, en France, elle a un lien tout particulier avec la Russie, le pays de sa maman. Elle parle ainsi ces deux langues couramment. Côté études, elle a obtenu une licence de cinéma à l'Université de la Sorbonne. L'actrice suivait des cours de théâtre depuis l'âge de 13 ans, d'abord au Studio Maria, puis aux cours Florent dont elle est sortie en 2014. Son diplôme en poche, Pola se tourne vers la publicité, pour le jeu vidéo Dragon Quest, Asus ou le Monaco Yacht Show. Elle participe aussi à des courts et moyens métrages (The Will, Le Pacte de l'Élixir...) ou encore à des projets télévisuels comme en 2018, pour Canal +, lorsqu'elle apparaît au casting de Missing Misses ou encore Good luck Mr Gorsky. Sa carrière a pris un tournant en 2020, au moment de rejoindre la grande famille d'Ici tout commence.