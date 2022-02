Ici tout commence : Une actrice bouleversée, l'un de ses proches placé dans le coma...

Dans Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient, la famille Teyssier est au coeur des intrigues. Pola Petrenko y incarne Charlène Teyssier, étudiante à l'institut Auguste Armand. Elle donne la réplique à Khaled Alouach qui incarne son frère Théo, Sabine Perraud qui campe la mère de famille Constance mais aussi à Benjamin Baroche, interprète d'Emmanuel Teyssier, chef pâtissier et directeur de l'établissement. Lorsque les caméras de TF1 s'éteignent, la comédienne et modèle de 25 ans reprend le cours de sa vie. Et son quotidien est loin d'être tout rose ces dernières semaines...

Dimanche 6 février 2022, Pola Petrenko se saisit de son compte Instagram pour partager une bien triste nouvelle. C'est en story que la jolie blonde aux yeux clairs se livre. Sur une photo, ses près de 65 000 fidèles abonnés, découvrent la main d'un homme avec un bracelet d'hôpital au poignet. Une deuxième main, visiblement celle de Pola Petrenko, apparaît tout près. L'actrice a enfilé un gant en latex et une blouse bleue médicale. Une tenue qui ne présage rien de bon... "4 semaines aujourd'hui que tu es dans le coma... Mais enfin, aujourd'hui, les médecins nous ont donné de l'espoir", écrit-elle.

Dans la foulée, l'acolyte de Mikaël Mittelstädt alias Greg dans Ici tout commence, apporte quelques explications à ce post inquiétant. La jeune franco-russe publie ainsi une deuxième photo, toujours en story sur le réseau social de partage d'images. Elle prend la pose installée en terrasse à Paris, avec la Tour Eiffel illuminée en fond, au côté d'un homme, visiblement le même qui est aujourd'hui dans le coma. "Bats-toi contre ce foutu Covid et reviens-nous vite", lance-t-elle avant d'indiquer que ce mystérieux inconnu est "celui qui [l']a élevée". C'est ainsi que les internautes apprennent les raisons de cette hospitalisation : l'homme est dans le coma depuis un mois maintenant parce qu'il a contracté une forme certainement grave de la Covid-19.

Un coup dur pour Pola Petrenko... Fort heureusement, elle pourra sans aucun doute compter sur le soutien de ses abonnés mais aussi de la grande famille d'Ici tout commence dans cette épreuve difficile.