Iggy Azalea : Le prénom de son fils dévoilé, un enregistrement étonnant

Que seraient les célébrités sans les prénoms (un peu) étranges de leurs bébés ? Après North, Stellar, True, Kulture ou encore X AE A-12, une personnalité vient d'ajouter une toute nouvelle création à cette liste déjà bien remplie. Iggy Azalea - qui a révélé l'existence de son bébé en juin dernier- a tout juste dévoilé l'étonnant prénom de son fils d'une manière assez originale.

Sur le compte Instagram de la rappeuse, le mardi 14 juillet 2020, les fans ont découvert un fichier audio. Sur la vignette de la vidéo, on lit "Amethyst & Onyx". Dans l'enregistrement, on entend Iggy Azalea parler à son fils, qui lui "répond" et rit presque. Amethyst étant le vrai prénom de l'artiste (pourquoi est-elle allée chercher plus loin ?), on devine assez aisément qu'Onyx est en réalité celui de son tout jeune fils. Deux jolies pierres, c'est finalement plutôt logique. Ce choix a d'ailleurs été plébiscité par les fans.