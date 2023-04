Ilona Smet maman : exquise photo de son adorable fils de 8 mois, déjà si grand !

Les lapins en chocolat, les poules et autres animaux en sucre, c'est la première fois qu'il les découvre. Le dimanche 9 avril 2023, Harrison, le fils d'Ilona Smet et de Kamran Ahmed, a vécu pour la toute première fois les fêtes de Pâques. Sur son compte Instagram, la jeune maman de 27 ans a partagé une jolie photographie souvenir, capturée aux alentours de la chasse aux oeufs. Sur cette image, on aperçoit le petit garçon né en juillet 2022 apparaître de dos, face à une fenêtre, regard tourné vers le ciel bleu et les stickers de poussins collés un peu partout sur la vitre. "Joyeuses Pâques", écrit sa mère.

Bien entendu, Ilona Smet n'a pas dévoilé le visage de son fils, qu'elle cache systématiquement sur la moindre photographie. Maman protectrice, et très discrète, elle n'a même jamais ouvertement dévoilé le prénom de son enfant. C'est le magazine Gala qui a dévoilé l'identité du petit garçon au mois de mars 2023... sans que l'on ne connaisse l'origine de ce choix. Peut-être le couple voulait-il un nom à consonances anglo-saxonnes, tout comme Johnny Hallyday avait voulu rayer Jean-Philippe Smet. À moins que Kamran Ahmed et sa chérie ne soient fans de la saga Star Wars, et du personnage de Han Solo, interprété par Harrison Ford, ce qui expliquerait que David Hallyday surnomme son petit-fils "petit Jedi" !

C'était un peu bizarre au début

Il est désormais papy pour la première fois, à l'âge de 56 ans. En couple avec Estelle Lefébure, David Hallyday est devenu papa d'Ilona, d'abord, d'Emma Smet ensuite. Le voilà désormais grand-père, à sa grande surprise et à sa grande joie. "C'était un peu bizarre au début, a-t-il avoué dans l'émission Une heure avec..., présentée par Bernard Montiel. Ilona est jeune. C'est mon bébé. Donc ça m'a fait bizarre qu'elle soit maman de ce côté-là. Mais moi, c'est comme si j'avais un quatrième enfant, en fait. Je suis fou de ce gosse. Il est génial. C'est formidable." On en connaît un qui a dû couvrir son petit-fils de chocolats il y a quelques heures...