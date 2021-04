Incroyables transformations : Une ex-Miss méconnaissable, folle perte de poids et nouveau look !

Nicolas Waldorf, Charla Carter et Ludivine Aubourg font des miracles dans Incroyables transformations, sur M6. Le trio d'experts rencontre, lors de l'épisode diffusé lundi 26 avril 2021, une ancienne reine de beauté mal dans sa peau. Il s'agit de Caroline, élue Miss Pyrénées-Orientales en 1996. Depuis son sacre, la belle a pris 25 kilos... Mais après son passage dans l'émission, la voilà amincie et méconnaissable !

Il y a de cela 15 ans, Caroline avait encore sa taille de guêpe. Mais après avoir porté ses deux enfants, elle s'est petit à petit éloignée de son corps d'antan. "Ça lui a fait prendre 25 kilos. Elle a très très mal vécu cette prise de poids. Du coup, elle a perdu confiance", explique Eva, sa fille. En plus des kilos de grossesse qu'elle peine à perdre, l'ancienne reine de beauté adopte une alimentation très peu saine.

Caroline, ancienne Miss, retrouve la ligne et bluffe ses proches

Face aux experts beauté, coiffure et stylisme d'Incroyables transformations, Eva partage la détresse de sa mère. "Dès que je fais les magasins avec elle, elle ressort en pleurs. Elle n'arrive même pas à se regarder dans le miroir", regrette la jeune fille. De son côté, Caroline indique qu'elle "se dégoûte". "Le fait de ne plus contrôler mon poids, de le subir... Je me suis laissée complètement allée", admet-elle, peinée. Ainsi, en plus de Nicolas Waldorf, Charla Carter et Ludivine Aubourg, l'ex-Miss bénéficie pendant trois mois de l'aide d'Adélaïde d'Aboville, nutritionniste.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les efforts payent ! En effet, alors qu'elle a retrouvé une alimentation plus équilibrée, Caroline est une nouvelle femme. Elle qui pesait près de 79 kilos au départ s'est complètement métamorphosée... et s'est délestée de 10 kilos ! En bref, c'est une Caroline "méconnaissable" pour les experts. Ses proches sont bluffés, et l'intéressée elle-même n'en croit pas ses yeux. "Je suis belle. Plus jamais je ne me laisserai aller", jure-t-elle face à son mari bouche bée et ses filles.