Iris Mittenaere complexée par un détail physique qui la mine : "C'est les hormones"

Iris Mittenaere semble parfaitement à l'aise et bien dans sa peau. Pourtant... En story, la belle brune de 28 ans a fait une révélation à ses abonnés. "Le soleil donne des tâches de rousseur, mais surtout des tâches brunes autour de la bouche et sous les yeux. Et encore j'ai une BB crème et un peu de correcteur là", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo sur laquelle elle montre ses imperfections. Une story qui a beaucoup fait réagir ses abonnés. Très vite, la jeune femme a donc précisé qu'il n'y avait rien à faire à part protéger sa peau. "Et j'essaie des crèmes anti tâches mais l'été ça ressort à fond. Ca me saoule un peu je vous avoue. C'est les hormones. Mais bon, j'essaie de ne pas y penser car je ne peux rien changer", a-t-elle poursuivi.

La belle Iris a ensuite profité d'un moment en bateau et d'une séance de paddle, le tout filmé par une caméra de 50 Minutes Inside (TF1). Et, en rentrant, elle a découvert certains conseils de ses abonnés qu'elle compte bien essayer. "Vous êtes nombreuses à me dire que vous avez aussi ce problème. Pour être franche avec vous, ça me mine un peu quand j'arrive au soleil. Les gens me disent : 'Mais pourquoi tu as des tâches, c'est quoi ?' Ou alors : 'Tu as un coup sous l'oeil ?' (comme un cocard). Bref, je me trouve moche avec ça. Je me sens mal sans make up dès que je suis en vacances à cause de ces foutues tâches qui sortent bien foncées. Mais j'avais envie de vous en parler plutôt que de vous le cacher. Parce que si toi aussi tu as des tâches, sache que tu es comme moi, comme tellement de filles. Tu es belle même avec ces foutues tâches. Et profite de la vie car quand tu auras 70 ans, tu te diras que tu as été bien bête de complexer face à un truc aussi ridicule alors que tu es belle. Et merci à mon Diego d'être mon meilleur miroir", a-t-elle conclu. Un message qui devrait réconforter de nombreuses femmes.