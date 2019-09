Isabelle Balkany rend visite à Patrick en prison : "Il souffre énormément"

La sentence est tombée, au tribunal de Paris, le 13 septembre 2019. Patrick Balkany, maire de la ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été condamné à quatre ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. Le mardi suivant, 17 septembre, son épouse Isabelle a été contactée par téléphone pour se rendre à la prison de la Santé (14e arrondissement de Paris). "J'ai tout lâché pour y aller, raconte-t-elle au Parisien. Il est très fatigué et souffre énormément de son dos, mais il est médicalement très suivi et je l'ai trouvé égal à lui-même : serein et déterminé."

C'est dans le quartier VIP de l'établissement carcéral que Patrick Balkany compte désormais les jours qui le séparent de la liberté. Un téléphone fixe – seulement quatre numéros joignables à l'aide d'une carte prépayée – et une télévision sont là pour le divertir d'ici là. "Il m'a dit qu'il était content de m'avoir vue, que cela lui donnait l'impression qu'on était ensemble, poursuit Isabelle Balkany. Quarante-cinq minutes, cela peut paraître court, mais au bout de quarante-trois ans de vie commune, on n'a plus besoin de beaucoup de mots." Elle affirme néanmoins au Parisien qu'en se rendant sur les lieux, elle était "dans le même état émotionnel que lors d'un premier rendez-vous".

Tâche supplémentaire au tableau, le maire de Levallois-Perret aurait un peu de mal avec la cuisine servie sur les lieux. Mais rassurez-vous : Patrick Balkany a pu demander au rabbin de la prison de la Santé – autorisé à apporter des denrées aux prisonniers – à lui fournir quelques spécialités gastronomiques, dont un bocal de cornichons. C'est déjà ça.

Pourquoi Isabelle Balkany n'est-elle pas en prison ?

Patrick Balkany n'est pas le seul à être tombé sous le couperet de la justice. Son épouse, Isabelle, a également été condamnée à trois ans de prison ferme et à dix ans d'inéligibilité. Et pourtant, depuis que le bureau du maire de Levallois-Perret s'est vidé, c'est elle qui assure la relève – légalement, selon le code général des collectivités territoriales, puisqu'elle tenait jusqu'à présent le rôle de première adjointe. Le 13 septembre 2019, le tribunal de Paris n'a tout simplement pas requis une incarcération immédiate. Isabelle Balkany ayant fait appel, elle assurera donc ce rôle jusqu'à nouvel ordre...