Isabelle Balkany : 1ère sortie dans la douleur après sa tentative de suicide

Isabelle Balkany a tenté de mettre fin à ses jours

Bien qu'elle ne se soit pas fait dans la joie, cette visite est une première sortie pour Isabelle Balkany. Le mercredi 1er mai 2019, l'épouse de Patrick Balkany inquiétait tout le monde sur les réseaux sociaux en évoquant sa fatigue extrême et sa volonté de "faire une grosse sieste". "Quand je suis arrivé à la maison, elle était dans le coma, expliquait alors le maire de Levallois-Perret sur BFM TV. J'ai appelé le Samu et les pompiers. Quand le Samu est arrivé, ils ont vu d'abord ce qu'elle avait absorbé. Ils m'ont dit 'Vous seriez arrivé un quart d'heure plus tard, c'était fini'."

Procès Balkany : le verdict du tribunal correctionnel de Paris

Patrick Balkany a donc affronté son procès en solitaire. Suspecté de "blanchiment à grande échelle" et d'avoir accepté "un luxueux riad à Marrakech" en cadeau, le couple attend la décision du tribunal correctionnel de Paris qui rendra son verdict le 18 octobre prochain. "Elle ne sort pas encore, précisait l'homme politique au moment de sa défense. Les médecins n'ont pas voulu". Voilà qui est fait...