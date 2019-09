Patrick Balkany : Première apparition, tout sourire, après l'agression

Plus de peur que de mal visiblement pour Patrick Balkany. Le maire Les Républicains de la ville de Levallois, agressé dans les rues de sa municipalité le 5 septembre, a déjà repris du poil de la bête. Il a pris part à une animation ce samedi 7, tout sourire et heureux.

C'est son épouse et première adjointe à la mairie de Levallois, Isabelle Balkany, qui a posté sur son compte Twitter des photos d'un pique-nique organisé dans la ville. Pour ses 14 000 abonnés, elle a écrit : "Le Potager, la maison de campagne des lutins des Centres de loisirs de #Levallois. Tous ensemble, 2 500 parents et enfants, réunis pour notre pique-nique annuel... avec Harry Potter comme invité d'honneur ! Bravooooo aux animateurs municipaux qui ont créé tous les décors !" Un message accompagné de photos dont une sur laquelle on peut voir Patrick Balkany souriant, veste de costume ouverte, prenant la pose.

Sur son compte, Isabelle Balkany - récemment sortie d'hôpital après une tentative de suicide - a publié un communiqué de la ville pour détailler ce qui s'est précisément passé lors de l'agression de son mari. "Patrick Balkany, maire de Levallois, a été agressé dans la rue par deux militants de la LDNA [Ligue de défense Noire Africaine, NDLR], présents à l'intérieur d'un commerce de la ville. (...) Si l'échange avec les deux militants s'est d'abord déroulé dans le calme, ceux-ci ont ensuite haussé le ton et ont pris à partie le maire, lui reprochant de ne pas intervenir dans un conflit d'ordre privé opposant une commerçante de la ville aux co-propriétaires de l'immeuble. Face à l'impossibilité de dialoguer dans le calme, Patrick Balkany a souhaité mettre fin à la conversation et regagner l'Hôtel de Ville", peut-on lire.

C'est dans la rue que les choses ont dégénéré, le maire ayant été insulté et attrapé par l'épaule. "Les deux invidius ont été interpellés puis mise en garde à vue", lit-on encore. Patrick Balkany a porté plainte pour menaces et acte d'intimidation sur une personne exerçant une fonction publique.