Patrick Balkany : Agressé dans sa ville et aidé par des gardiennes

Patrick Balkany n'est plus en sécurité dans les rues de sa propre ville. Ce vendredi 6 septembre 2018, BFMTV rapporte que l'homme politique (Les Républicains) de 71 ans a été agressé dans l'après-midi du 5 septembre à Levallois-Perret, dont il est le maire depuis 18 ans. Il a succédé à Olivier de Chazeaux en 2001 et a été réélu à trois reprises (en 2002, lors d'une élection municipale partielle, 2008 et 2014).

C'est aux alentours de 17 heures que Patrick Balkany a été agressé, non loin de la mairie, par "deux hommes nés en 1981 et 1989" précise l'AFP. Tout comme l'a indiqué dans un premier temps Le Parisien, le représentant de Levallois-Perret a pu compter sur l'aide de deux gardiennes d'immeuble qui n'ont pas hésité à lui porter secours. Plus de peur que de mal puisque Patrick Balkany n'a pas été blessé lors de cette agression liée à l'ouverture d'un magasin comme l'a précisé BFMTV.

Le maire et les deux gardiennes ont porté plainte tandis que les deux hommes ont été placés en garde à vue et qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Cette dernière a été confiée au commissariat de Levallois-Perret.