Isabelle Huppert divine en velours, Marina Fois en cuir et casquette pour "La Syndicaliste"

Le film a déjà été présenté en festival, un peu partout dans le monde. La Syndicaliste, de Jean-Paul Salomé, porté par une Isabelle Huppert étonnamment blonde, a été nommé à la Mostra de Venise, mais aussi en Helvétie ou à Marrakech durant l'année 2022. Voilà que le long-métrage, tiré d'une histoire tristement vraie, va finalement toucher le public, en salles obscures, dès le 1er mars 2023. Habituée à l'exercice, l'équipe de ce thriller haletant s'est donc retrouvée à la Cinémathèque Bercy de Paris pour une ultime avant-première, juste avant que l'aventure ne débute réellement pour tous au cinéma.

C'est ainsi que Jean-Paul Salomé a retrouvé, dans le 12e arrondissement de Paris, ses chères coéquipières et ses chers coéquipiers. Isabelle Huppert, sa sublime héroïne vêtue de velours noir, mais aussi François-Xavier Demaison, Marina Foïs, Pierre Deladonchamps, Jean-Paul Salomé, Gilles Cohen et Olivier Loustau. Cette petite troupe a été chaleureusement applaudie par le public de la Cinémathèque ainsi que par de très nombreux camarades. Reda Kateb, la chanteuse Aloïse Sauvage, Caroline Michel-Aguirre, Maureen Kearney, Gérard Krawczyk, Emmanuelle Cosso, Michaël Gregorio, Jean-Christophe Bouvet - Pierre Cadault dans la série Netflix Emily in Paris -, Karoll Fauvel, Laurent Lariviere, Guilaine Londez, Emmanuel Salinger ou encore Bernard Menez.

Le film La Syndicaliste est déjà considéré comme le thriller français de l'année par le site Allociné. Il s'agit d'une adaptation rigoureuse du récit biographique de Caroline Michel-Aguirre, qui porte le même titre, directement inspiré par l'affaire Maureen Kearney datant de 2012. La responsable syndicale irlandaise avait été agressée et violée chez elle un matin alors qu'elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et qu'elle subissait de violentes pressions politiques. Pour découvrir ce scandale d'Etat mis en lumière sur grand écran par Jean-Paul Salomé, rendez-vous au cinéma dès le mercredi 1er mars 2023.