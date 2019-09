Jacques Chirac : Emmanuel et Brigitte Macron se sont recueillis sur sa dépouille

Moins d'une heure après son allocution télévisée, Emmanuel Macron est arrivé au domicile parisien de Jacques Chirac. Accompagné de son épouse Brigitte Macron, le président de la République s'est recueilli devant la dépouille de son prédécesseur, décédé dans la matinée du 26 septembre 2019, à l'âge de 86 ans. Comme le précise Le Parisien, il est le seul à avoir pu faire ses adieux à l'ancien président afin de "ne pas troubler" le deuil de Bernadette Chirac.

Plus tôt dans la journée, François Pinault, son épouse Maryvonne et leur fils François-Henri Pinault se sont également rendus au 4 rue de Tournon, dans l'hôtel particulier qu'ils prêtent à la famille Chirac depuis plusieurs années. "Dire adieu à un ami est un exercice difficile, a témoigné François Pinault dans Le Point, ce jeudi. Jacques Chirac fut l'un de mes plus chers amis. Ce qui avait commencé comme une relation de circonstances s'est mué, avec le temps, en un lien fort, solide et indissoluble. Cela tenait beaucoup à la nature de cet homme exceptionnel (...). Il était le plus précieux de mes amis. Jacques Chirac est désormais rendu à l'Histoire et à la mémoire d'un peuple qui l'a tant aimé."

À la demande d'Emmanuel Macron, les portes du palais de l'Élysée ont été ouvertes dès jeudi soir, et ce jusqu'à dimanche inclus "afin que les Français qui le souhaitent puissent exprimer leurs condoléances". Dans le vestibule d'honneur du palais, un recueil de condoléances est mis à disposition. "Le président de la République a souhaité que les Français puissent rendre hommage au président Jacques Chirac disparu aujourd'hui", a fait savoir l'Élysée. Jacques Chirac l'a occupé de 1995 à 2007. Le 30 septembre 2019 sera une journée de deuil national. Comme l'a annoncé le palais présidentiel à l'AFP, un service solennel lui sera rendu lundi 30 septembre à 12h en l'église Saint-Sulpice. Les services religieux officiels se déroulent traditionnellement en la cathédrale Notre-Dame, fermée au public depuis l'incendie qui l'a ravagée le 15 avril.