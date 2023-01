Jazz (JLC Family) : Sa fille Chelsea perd une dent et récolte un cadeau complétement indécent !

À Dubaï, la petite souris ne fait pas les choses à moitié ! Notamment chez Jazz et Laurent Correia où elle se veut visiblement très généreuse. En effet, le 30 décembre 2022, juste avant de passer la nouvelle année, la petite Chelsea, la fille aînée du couple, a perdu une deuxième dent de lait. Pour célébrer cet évènement spécial, la fillette a reçu deux cadeaux on ne peut plus surprenants...

Sur son compte Instagram, la célèbre influenceuse a fièrement exposé le butin de sa fille en story. Sous l'oreiller, deux billets : un de 10 livre turque et l'autre de 50 (l'équivalent d'environ trois euros). Mais le plus beau n'est pas là... En effet, Chelsea a aussi reçu ni plus ni moins qu'une carte bancaire ! À savoir ce que la petite fille de 5 ans va bien pouvoir s'acheter avec ce cadeau digne d'une grande personne.

Les petits plats dans les grands

En plus de ces beaux cadeaux, la fillette a également reçu un gentil mot écrit sur une jolie carte. "Chelsea, merci pour ta deuxième dent, tu es une très gentille petite fille. Papa Noël, Dieu et moi sommes très fiers de toi. Je t'aime très fort", indique-t-il. Nul doute que la petite fille se souviendra très longtemps de la perte de sa seconde dent de lait !

Pour rappel, Jazz et sa petite famille habitent à Dubaï depuis plusieurs années déjà. En tant qu'influenceurs de renom, le couple gagne très bien sa vie et a pour habitude de sortir le grand jeu à la moindre occasion. Ainsi, pour le 27ème anniversaire de son mari, la jolie brune lui offrait une magnifique Rolex dont le prix est d'environ 37 500 euros selon les informations récoltées sur le site de la marque de luxe. Il y a quelques mois également, alors que des rumeurs les disaient ruinés, Jazz a fait quelques révélations sur son patrimoine. "Ne serait-ce que, sans parler des économies, sans parler des autres biens qu'on a, sans parler des business qu'on a, sans parler des entreprises qu'on a, ma maison vaut dix millions d'euros ! Donc au pire de ma vie, je la vendrais et on aurait cinq millions chacun. Donc on est loin d'être ruinés...", assurait-elle alors. On comprend mieux pourquoi la petite souris est aussi généreuse !