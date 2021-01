Jazz et Laurent, retour sur leur rencontre : une histoire née après un mensonge

C'est en 2015 que Jazz a été révélée au grand public. La belle brune de 28 ans a tenté de trouver l'amour lors du tournage de la saison 4 de Qui veut épouser mon fils (TF1) en rencontrant Shake. L'année suivante, elle a participé à La Villa des coeurs brisés (saison 2, sur TFX). Mais c'est en dehors d'un plateau de tournage qu'elle a rencontré l'homme qui partage sa vie.

En 2017, alors qu'elle était à l'anniversaire de son demi-frère Lakhdar (notamment vu dans l'émission Garde à vue), le regard de Jazz s'est posé sur Laurent Correia. Et cela a été le coup de foudre comme elle l'avait confié une fois sur le plateau du Mad Mag de NRJ12 : "Je m'entends très bien avec lui. Au début, on a commencé tout doucement. C'est le coup de foudre."

Ce que l'on ignorait, c'est que le beau brun lui a menti lors de leur rencontre. Dans l'épisode 3 de la JLC Family diffusé mardi 5 janvier, Jazz a confié à son amie Fidji et son petit ami : "On a cinq ans d'écart. Quand je l'ai rencontré il avait 20 ans, mais il m'a dit qu'il avait 25 ans." Et d'ajouter en interview : "Dans une conversation, sa maman me sort : 'Mon fils va avoir 21 ans cette année. Ca veut dire que mon mec m'a quand même pseudo-piégée."

Mais qu'importe leur différence d'âge, Jazz ne lui en a pas tenu rigueur. Très vite, elle est tombée enceinte de Chelsea, née en décembre 2017. L'année suivante, Laurent et elle ont organisé un petit mariage. "À vrai dire, on s'est mariés il y a quelques jours en toute intimité, avec nos parents et Chelsea. C'était magique", confiait la jeune femme en juillet 2018. Le grand mariage s'est déroulé en octobre 2018, alors qu'elle était enceinte de Cayden, né en février 2019.

Depuis, le couple vit à Dubaï. Et depuis peut, leur mariage connaît des zones de turbulences. Une infidélité de Laurent a été dévoilée au grand jour par Maeva Ghennam fin décembre. Le jeune papa avait donc quitté le nid familial. Mais il a récemment fait son retour et, même si sa femme ne lui a pas pardonné à 100%, cela semble être" sur la bonne voie.