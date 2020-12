Jazz prête à pardonner Laurent après son infidélité ? "Ça va un peu mieux..."

Un petit tour, et puis s'en va. De retour après le scandale provoqué par les révélations de Maeva Ghennam et les infidélités supposées de son mari Laurent Correia, Jazz est finalement revenue sur les réseaux sociaux. Après quelques placements de produits, la jeune femme a partagé quelques images de ses enfants Chelsea (3 ans) et Cayden (bientôt 2 ans) le 29 décembre 2020 sur Snapchat. "We want a sister, no, two little sisters !" ("Nous voulons une petite soeur, non, deux petites soeurs !") crient-ils devant leur maman, un peu déboussolée. Triste, elle confie à ses abonnés : "Des trucs comme ça, ça me fait mal au coeur. Surtout que voilà c'est pas le moment mais bon... Moi aussi j'ai toujours rêvé d'avoir plein d'enfants. Si je peux en avoir 4, 5 je serais trop contente."

Je me laisse du temps...

Même si la candidate de télé-réalité ne confirme pas une éventuelle séparation avec Laurent - qui aurait une maîtresse officielle à Dubaï selon Maeva Ghennam - la BFF de Sisika a répondu à un fan qui lui demandait lors d'un live de questions réponses si les choses allaient mieux avec son mari. "Oui ça va un peu mieux... mais je me laisse du temps" écrit-elle en légende d'un cliché de son époux. Dans sa story, Jazz a également partagé une citation qui en dit long sur son état d'esprit. "Someday, when things are okay, you will look back and feel proud that you did not give up" ("Un jour, quand les choses se seront arrangées, tu regarderas en arrière et tu te sentiras fière de ne pas avoir abandonné"). Une manière de dire qu'elle compte bien se battre pour préserver et sauver son mariage ?

Un peu plus tard, Jazz a partagé des vidéos avec la chanteuse Marwa Loud venue lui rendre visite dans sa propriété de Dubaï. "Ma Life" ("Ma vie") écrit la jeune femme. Le lendemain c'est sa soeur Eva Queen qui est arrivée chez elle, venue sans doute pour la réconforter dans cette période difficile...