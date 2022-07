Jazz filme sa fille Chelsea (4 ans) : un détail physique choque les internautes

Depuis qu'elle a été révélée dans Qui veut épouser mon fils ? en 2015, Jazz Correia partage son quotidien avec ses abonnés. Le public a ainsi pu la voir évoluer. Elle a rencontré Laurent qu'elle a épousé et ensemble, ils ont eu trois enfants : Chelsea (4 ans), Cayden (3 ans) et London (7 mois). La belle brune n'hésite pas à les exposer sur les réseaux sociaux et parfois, elle s'attire la foudre des internautes. Comme le lundi 18 juillet 2022, après avoir dévoilé des images de sa fille.

Jazz Correia a malheureusement l'habitude d'être au coeur de critiques. Et de nouvelles sont tombées en début de semaine, après qu'elle a partagé des images de Chelsea en train d'essayer d'attraper un paquet de chips. Très vite, les internautes ont pu constater que la fillette portait... de faux ongles, longs et roses pailletés. "Montre-moi tes ongles", a ensuite lancé l'épouse de Laurent Correia, fière de montrer ce détail à sa communauté. Mais ses abonnés lui ont fait remarquer que sa fille était bien trop petite pour porter des faux ongles. Une polémique qui ne devrait pas pousser la star de la JLC Family a changer ses habitudes.

Ce n'est en effet pas la première fois qu'elle est critiquée sur l'éducation de ses enfants ou ses choix les concernant. En 2020 par exemple, alors que Chelsea avait 2 ans, elle était vêtue d'une robe noire moulante et était maquillée à l'occasion d'un shooting. Un cliché qui avait choqué les internautes. "Chelsea est jolie au naturel elle n'a pas besoin de maquillage surtout à son jeune âge", "Je ne critique jamais mais là je suis choqué de la robe de Chelsea et la façon dont elle pose. (...). Ce n'est pas contre vous, Chelsea est belle au naturel. Là c'est abusé à mon goût", "La robe de ta fille est un peu courte, je trouve, pour son âge", avait-on notamment pu lire.

Le fait que son fils Cayden, alors âgé de 1 an, reçoive une Rolex avait aussi beaucoup fait réagir. "J'anticipe vos polémiques ! J'ai déjà reçu beaucoup de messages parce que j'ai posté une photo de mon fils avec une montre Rolex. Premièrement, je fais ce que je veux avec mon argent, deuxièmement, une montre Rolex, c'est un investissement. Pour ceux qui ne savent pas, les prix augmentent tout le temps, donc c'est comme si je mettais de l'argent sur un compte et ça peut prendre de la valeur en fonction des montres. Vous vous doutez bien que j'avais envie d'acheter quelque chose de valeur pour mon fils que j'aime plus que tout au monde", s'était notamment justifié Laurent.