Jazz (JLC Family), son fils hospitalisé : photo émouvante et rumeur d'accident

Pour rappel, mardi 5 novembre 2019, Laurent a publié une photo de son poignet sur lequel il a fait tatouer le prénom de son fils. "Merci dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Merci à notre famille et nos amis de nous entourer et d'être là. Mon fils, on ne t'appelle pas le king pour rien. Tu as été si fort. Je t'aime", a-t-il déclaré quelques heures plus tard.

Jazz a aussi posté une photo de son enfant sur son lit d'hôpital et a rédigé le message suivant : "Ça a été les trois jours les plus durs de ma vie, mais, merci Dieu, tout rentre dans l'ordre. Je vous parlerai plus tard. Tout de suite, j'ai juste envie d'être en paix."