Jean-Luc Reichmann : Incroyables retrouvailles après douze ans dans Les 12 Coups, le présentateur scotché

La Maître de midi Céline, qui a ébahi Jean-Luc Reichmann dans Les 12 Coups de midi (TF1) le 28 mars, était une fois de plus de retour sur le plateau. Et lors de l'émission de ce jeudi 30 mars 2023, elle a notamment affronté Arthur, une jeune homme qui rêve d'être comédien. Ce n'était pas la première fois qu'il venait sur le plateau.

Arthur a fait une entrée dynamique sur le plateau. Malheureusement, il n'est pas resté bien longtemps. Après avoir échoué à deux questions lors de la première manche, Jean-Luc Reichmann lui a demandé s'il était bel et bien venu avec son papa et sa maman. "Et à ce que j'ai compris, vous étiez déjà venu", a ensuite lancé le compagnon de Nathalie Lecoultre. Le candidat a confirmé cette information, en précisant que c'était il y a déjà douze ans. A l'époque, il était donc venu en tant que simple spectateur puisqu'il n'avait que 8 ans. Mais il s'était fait remarquer.

Un moment incroyable

Zette a en effet vite précisé qu'elle avait des photos en sa possession et qu'elle venait de l'envoyer à Jean-Luc Reichmann. Le présentateur de 62 ans s'est donc saisi de son téléphone pour regarder de quoi il s'agissait. "Alors là, je trouve ça quand même assez dingo", a-t-il lancé en même temps. Puis, il a découvert une image d'Arthur et lui à l'époque, sur le plateau des 12 Coups de midi. Le jeune homme se tenait à ses côtés. "Je ne le crois pas ça. Ça s'est vous ?", a-t-il demandé.

C'est ensuite une photo d'Arthur et lui en train de danser qu'il a découverte. Le candidat lui a fait savoir qu'ils ont fait des pas de Tecktonik (un style de danse à la mode au début des années 2000). "Non mais on va le refaire douze ans plus tard. Je ne le crois pas comme c'est mignon", a déclaré Jean-Luc Reichmann avant que le jeune homme de 20 ans tente une fois de plus quelques pas. Toujours aussi scotché, le présentateur a fait remarquer qu'à l'époque, il portait des cravates. "Non mais c'est incroyable cette émission", a-t-il conclu avant qu'Arthur ne regagne sa place.