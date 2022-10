Jean-Luc Reichmann complice avec sa soeur qui a tant souffert : ressemblance frappante !

Il n'a jamais caché être très attaché à sa famille. Jean-Luc Reichmann est ainsi papa d'une famille recomposée de six enfants, avec sa femme la belle Nathalie Lecoultre. Et avant d'être un père, il est un fils et un frère, pour sa soeur Marie-Laure, handicapée. Pas question pour le comédien de 61 ans de délaisser ses proches. Ainsi, lorsqu'il file en tournage, il embarque l'un d'entre eux dans sa valise !

Lundi 10 octobre 2022, pas d'enregistrement de nouveaux épisodes des 12 Coups de midi pour TF1. Jean-Luc Reichmann a un tout autre projet bien loin de la capitale : il tourne les prochaines scènes de Léo Mattei, brigade des mineurs, série à succès de la chaîne dans laquelle il tient le premier rôle. Direction le Sud de la France, et pas tout seul ! Sur Instagram, il partage une nouvelle courte vidéo sur laquelle il apparaît lunettes de soleil vissées sur le nez et casquette sur la tête au port de Marseille, prêt à prendre le bateau... avec sa soeur ! "Très très heureux de vous souhaiter une bonne journée. Je voulais vous dire que ma petite soeur Marie-Laure est venue me voir à Marseille en tournage. Vous la connaissez évidemment, vous l'avez vue sur le documentaire. Voilà, c'était un petit coin de ciel bleu, on va partir tourner pour Léo Mattei", lance-t-il avant de préciser en légende que ces retrouvailles sont "top".