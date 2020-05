Jean-Luc Roméro dévoile la triste cause de la mort de son jeune mari 2 ans après

"2 ans... mais #PlusVivantQueJamais !", a tweeté Jean-Luc Roméro ce 29 mai 2020 sur son compte Twitter, en légende d'une photo de son défunt mari Christophe Michel. L'élu du 12e arrondissement de Paris a dans le même temps donné une interview à Loop Sider. Il a révélé que son jeune époux mort à seulement 31 ans avait succombé à une overdose lors d'un plan sexuel chemsex.

"Beaucoup de jeunes et moins jeunes s'adonnent à la fois, à ce qu'on appelle les drogues de synthèse et, et beaucoup dans la communauté gay font ce qu'on appelle du chemsex, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec des drogues pour amplifier, à la fois les plaisirs, pour se libérer certainement. Et Christophe est mort dans ces conditions-là", a finalement confié deux ans après ce drame Jean-Luc Roméro. L'homme politique de 60 ans, également conseiller régional Ile-de-France, a ajouté avoir voulu prendre la parole car il est de longue date un militant "pour une autre politique sur les drogues" et qu'il s'alarme de l'absence de médiatisation du chemsex qui a fait des dizaines de morts ces dernières années.

Jean-Luc Roméro, qui poursuit les combats de son regretté mari épousé en 2013, notamment sur la question des droits LGBT ou de la fin de vie dans la dignité, a aussi évoqué l'enquête terminée autour du plan sexuel dans lequel s'était retrouvé Christophe Michel. "Il devrait y avoir un procès puisqu'une personne, qui était avec lui, va être poursuivie (...) Même ce procès ne m'aidera pas, en soi, parce qu'il m'explique pas ce qu'il s'est passé dans la tête de Christophe, les derniers mois de sa vie. Pourquoi il a eu besoin de recourir à des produits", a-t-il ajouté.

Jean-Luc Roméro, qui avait pu compter sur le soutien de la maire de Paris Anne Hidalgo et de l'ancienne première dame Valérie Trierweiler, va publier le 11 juin un livre intitulé Plus vivant que jamais. Un ouvrage en forme de lettre adressée à son défunt mari.