Jean Yanne "macho et odieux" : Sophie Garel pas tendre avec son ex

Il n'avait pas volé son surnom d'enfant terrible. Véritable homme à femmes, Jean Yanne a connu de nombreuses romances dont une, marquante, avec Sophie Garel. Cette relation a marqué l'animatrice à vie. Parce qu'ils ont eu un fils, Thomas, durant l'année 1970. Mais aussi, et surtout, parce qu'elle a vécu un véritable calvaire auprès de son partenaire. C'est ce qu'elle racontait, en tout cas, sur le plateau de l'émission L'instant de Luxe, sur la chaîne Non Stop People, au mois de mars dernier.

"C'était compliqué, se souvenait-elle. C'était lui le macho. C'était difficilement supportable. Quand on parle de quelqu'un qui est mort, on dit qu'il était génial, drôle. Il était odieux ! Bon, c'est un grand mot mais c'était lui qui menait la barque. Après il s'est assagi parce que toutes les demoiselles qui sont arrivées derrière, et Dieu sait qu'elles sont venues en troupe, j'ai l'impression qu'il les a mieux caressées dans le sens du poil". Jean Yanne nous a effectivement quittés le 23 mai 2003. Il est mort à 69 ans d'une crise cardiaque, survenue dans sa propriété de Morsains, et a été inhumé au cimetière communal des Lilas, en Seine-Saint-Denis.

Il était exigeant, sévère. Il détournait un peu la vérité

De nombreux souvenirs circulent toujours dans l'esprit de Sophie Garel. Mais elle n'a pas choisi d'enjoliver la vérité pour tenir le coup. Elle sait, au contraire, qu'elle a loupé bien des opportunités professionnelles à cause de son ancien compagnon. "Il était exigeant, sévère. Il détournait un peu la vérité, et vis-à-vis de la femme... Moi, je vous donne ma perception, confiait-elle. On m'avait proposée des choses un peu amusantes : un film, un disque... Pour lui, tout ça c'était de la merde ! Il ne fallait pas toucher à ça. Il me bloquait et on a eu une histoire qui s'est un petit mal terminée parce qu'il est parti une première fois, puis définitivement. Donc, c'est triste."

Jean Yanne était également papa de Jean-Christophe, issu de sa relation avec Christiane Fugger von Babenhausen. Il avait été marié, plus jeune, à Jacqueline Renée Guellerin Allard. Quant à Sophie Garel, si elle a eu du mal à passer à autre chose, elle n'a plus jamais vraiment évoqué sa vie privée...

Retrouvez Jean Yanne dans le film "Madame Bovary", le 29 septembre 2021 sur arte.