Jeff Bezos : Le patron d'Amazon et sa chérie s'éclatent à Saint-Tropez

Entre Jeff Bezos, patron milliardaire d'Amazon, et l'ancienne animatrice télé Lauren Sanchez, c'est une affaire qui roule ! Le couple, qui s'affiche désormais librement depuis que monsieur a officiellement divorcé de sa femme MacKenzie - qui a récolté 38 milliards de dollars au passage - a ainsi été vu à Saint-Tropez.

Vendredi 9 août 2019, Jeff Bezos et Lauren Sanchez ont donc été aperçus s'offrant une chic sortie en mer avec plusieurs membres d'équipage ainsi que des amis (dont le manager Scooter Braun) et des membres de leurs familles. Depuis peu, l'homme d'affaires a rencontré les proches de celle qui a été sa maîtresse avant de devenir officiellement sa compagne. Une rencontre avec ses beaux-parents au détriment d'un important et glamour événement tech en Italie avec des personnalités de premier plan...

Sous le soleil du sud de la France, Jeff Bezos, très à l'aise en chemise ouverte sur un torse musclé, et Lauren Sanchez ont profité de leur temps libre pour aller naviguer sur les flots mais ils ont aussi fait une promenade sur le célèbre port adoré par les stars depuis déjà plusieurs décennies. Depuis le début de l'été, on a pu voir le mannequin Kate Moss, l'actrice Sienna Miller ou encore le grand habitué des lieux, le chanteur Elton John avec son mari et ses enfants.

Nul doute que les tourtereaux vont profiter à fond de leurs vacances pour se faire plaisir et savourer les produits de la méditerranée.

Thomas Montet