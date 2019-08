Jeff Bezos : Pour Lauren, le patron d'Amazon snobe un chic événement...

A 55 ans, Jeff Bezos écrit une nouvelle page de sa vie sentimentale. Le patron d'Amazon, officiellement divorcé de sa femme MacKenzie, roucoule dans les bras de sa celle qui a causé la fin de son mariage avant de devenir sa compagne légitime : Lauren Sanchez. L'homme d'affaires a même rencontré ses nouveaux beaux-parents...

Comme le rapporte le site Page Six, Jeff Bezos était invité au début du mois d'août 2019 à la nouvelle édition du Google Camp, un chic événement sous forme de séminaire, dîner, concert et conférence, organisé depuis 2012 au Verdura Resort en Sicile. Mais le patron d'Amazon a préféré snober cet événement - au coût de 20 millions de dollars et critiqué pour son impact négatif sur l'environnement - auquel étaient aussi invités le prince Harry et l'ancien président américain Barack Obama. La raison ? Il a choisi de rencontrer les parents de sa nouvelle compagne Lauren Sanchez au même moment.

Cette rencontre avec ses nouveaux beaux-parents est une étape supplémentaire dans la construction de sa relation amoureuse avec l'ancienne animatrice télé de 58 ans et une preuve de plus que leur liaison était amenée à devenir une véritable histoire de coeur. Jeff Bezos avait un sujet de conservation tout trouvé puisque, comme le rapporte Page Six, la famille Sanchez est très portée sur les airs ! En effet, Lauren est pilote d'hélicoptère alors que son père Ray est instructeur - il a une école à Albuquerque - et que sa mère Eleanor possède également un permis de vol. De son côté, Jeff Bezos a investi des millions de dollars dans une société travaillant sur des vols vers l'espace, Blue Origin.

Jeff Bezos, qui a lâché 38 milliards de dollars dans son divorce, pourrait toutefois se remarier avec Lauren affirment certaines sources. Le patron d'Amazon a également déjà rencontré Nikko, le fils aîné de sa compagne...

Thomas Montet