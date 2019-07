Jeff Bezos : Le patron d'Amazon et sa maîtresse très amoureux à Wimbledon

Jusqu'à il y a peu, Jeff Bezos et Lauren Sanchez étaient contraints de vivre leur amour en cachette. C'était jusqu'à ce que l'infidélité du patron d'Amazon soit révélée au grand jour par la presse à scandale américaine et que le National Enquirer achète des SMS très compromettants. Lauren Sanchez a été trahie par son propre frère qui a empoché 200 000 dollars pour la vente de ces textos évocateurs.

Officiellement divorcé de son ex-femme MacKenzie Bezos (49 ans) depuis le 5 juillet 2019 après un accord d'environ 38 milliards de dollars, Jeff Bezos (55 ans) est à présent libre de s'afficher avec Lauren Sanchez. L'homme d'affaires n'a pas choisi n'importe où pour le faire mais dans les tribunes de Wimbledon.



Le couple a assisté à la finale qui a opposé Roger Federer à Novak Djokovic le dimanche 14 juillet. Placés dans la royal box, trois rangs seulement au dessus de Kate Middleton, pimpante en robe pastel, et de son époux le prince William, Jeff Bezos et Lauren Sanchez se sont montrés particulièrement expressifs. Le patron d'Amazon était visiblement bien plus intéressé par sa compagne que par le match qui a duré cinq heures et s'est fini par un haletant tie break remporté par Novak Djokovic. Les amoureux, qui ont échangé plusieurs baisers, étaient assortis puisqu'ils portaient tous les deux des rayures.

Si Jeff Bezos est officiellement un homme divorcé, ce n'est pas le cas de Lauren Sanchez. L'animatrice de 49 ans, qui connaissaient très bien Jeff et MacKenzie Bezos avant de s'immiscer dans leur mariage, est toujours mariée à l'agent artistique Patrick Whitesell, le père de ses deux jeunes enfants Evan et Ella. Lauren Sanchez a entamé une procédure de divorce.