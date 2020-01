Jérémy Frérot papa : le gros raté pour son fils Lou

Jérémy Frérot pourrait décrocher la lune pour son fils s'il lui demandait. Lou n'est pas allé jusque là mais espérait que son papa lui prouverait que la musique n'est pas son seul talent d'artiste. Malheureusement, le garçonnet d'un an et demi a été quelque peu déçu puisqu'il n'a pas vraiment obtenu ce qu'on lui avait promis.

Très secret lorsqu'il s'agit de sa vie privée et encore plus de sa vie de famille, Jérémy Frérot a fait une exception en publiant un moment particulier et drôle dans ses stories Instagram le 6 janvier 2020. Le chanteur de 29 ans et mari de l'ancienne nageuse Laure Manaudou depuis 2018 a publié une photo de lui avec le visage recouvert de pâte à modeler. Il s'avère que cette oeuvre verte était destinée à impressionner Lou, le premier enfant de Jérémy Frérot né en juillet 2017 et le second de Laure Manaudou. L'ex-reine des bassins de 33 ans est également la maman de Manon, 9 ans, née de sa relation avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet.

"Regarde mon chéri, papa il va faire des lunettes en pâte à modeler", a commenté Jérémy Frérot sur son portrait, faisant preuve d'une autodérision qui doit sans aucun doute parler à de nombreux parents. L'interprète de L'homme nouveau, Avant le jour, Tu donnes, Revoir - qui figurent tous sur son premier album solo Matriochka sorti en octobre 2018 - s'est visiblement photographié dans la cuisine familial puisque l'on aperçoit recouvert de photos et dessins.