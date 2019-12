Laure Manaudou et Jérémy Frérot : La preuve que tout va très bien entre eux

De l'eau dans le gaz entre Laure Manaudou et Jérémy Frérot ? Ah bon...

Alors qu'il y a quelques semaines une rumeur visiblement infondée parue dans un magazine, selon laquelle le couple rencontrerait quelques difficultés a émergé, il semblerait qu'il n'en soit rien en réalité. Pour preuve, cette délicate attention de Jérémy Frérot pour celle qui est sa femme depuis un an et demi. L'ancienne nageuse de 33 ans et le chanteur de 29 ans se sont unis en mai 2018 dans les Landes, où ils habitent avec leur fils Lou 2 ans et Manon, la fille de 9 ans que Laure a eue avec son ancien compagnon Frédérick Bousquet.

Samedi 14 décembre 2019, Laure Manaudou a publié une vidéo retraçant son incroyable aventure au Half Marathon des Sables qui l'a conduite jusqu'au Pérou avec deux de ses amies. La championne olympique et triple championne du monde de natation, qui a pris sa retraite en janvier 2013, a parcouru 120 kilomètres, à pied et en autosuffisance alimentaire, dans le désert d'Ica au Pérou. Une incroyable performance réalisée en 21 heures et 37 minutes, et en trois étapes : une de 30 kilomètres, une de 65 kilomètres et une autre de 25 kilomètres.

Laure Manaudou a ainsi partagé une vidéo qui résume ce nouveau défi accompli. "Retour en images du Half Marathon des Sables. Une semaine après la fin de cette course incroyable, je vous partage quelques images. Cela ne reflète qu'une infime partie des émotions que j'ai pu vivre avec mes amies @aureliearne & @bdsemilie. Merci à toute l'orga du @halfmds et tous les partenaires @waaultra @corosglobal @ravanel.and.co @ladigitalepipelette @rlvntfrance @sports_aventure qui ont rendu cette expérience unique possible ! Fuerteventura, on arrive !", a-t-elle commenté en légende. La passionnée d'aventures a reçu de nombreux commentaires, dont un de Jérémy Frérot lui adressant un fier "bravo" accompagné de deux smileys avec les yeux en coeurs.