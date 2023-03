Jérémy Frérot se prend une raclée par son beau-frère Florent, sa femme Laure Manaudou immortalise l'affrontement

L'esprit de compétition coule dans les veines de la famille Manaudou et on a encore pu en avoir une belle démonstration ce 28 février ! Il faut dire qu'avec un père joueur et entraîneur de handball et une mère qui a fait du badminton, Laure Manaudou et son frère Florent avaient de quoi développer cette capacité mentale qui leur a permis d'atteindre les sommets de la natation mondiale. La soeur aînée a été un véritable phénomène de précocité, devenant championne olympique à seulement 18 ans lors des Jeux olympiques d'Athènes, tandis que son frère cadet l'a emporté à Londres en 2012, faisant d'eux l'une des rares familles à compter plusieurs champions olympiques.

Si Laure Manaudou a raccroché depuis un moment et qu'elle vit désormais une vie paisible du côté du bassin d'Arcachon avec son mari Jérémy Frérot et leurs deux garçons (elle est aussi la maman de Manon qu'elle a eue avec son ex-compagnon Frédérick Bousquet), Florent Manaudou compte bien poursuivre sa carrière au moins jusqu'aux JO de Paris en 2024. Pour cela, le fiancé de la jolie Pernille Blume continue de s'entraîner intensément sur une base hebdomadaire et actuellement, il se trouve avec sa soeur et son beau-frère. L'occasion d'une bonne séance de sport en famille, comme l'ancienne championne de 36 ans l'a montré sur son compte Instagram.

Active et suivie par plus de 1750 000 abonnés sur la plateforme, Laure Manaudou a partagé d'amusantes vidéos de cette session dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). Dessus, on y voit Florent Manaudou et Jérémy Frérot en train de s'affronter sur un petit jeu pour le moins physique. En position de gainage, ils doivent attraper des plots de différentes couleurs positionnés juste devant eux. Particulièrement en forme, le nageur de 32 ans l'emporte à chaque coup, sous le regard amusé de sa soeur. Orgueilleux, le chanteur finit tout de même par gagner le dernier duel, se relevant tout fier et criant "Progression, progression !".

Jérémy Frérot pas rancunier, donne une leçon de natation !

Après cette petite session jeu et entraînement en salle, le trio a poursuivi avec une séance de natation, comme Jérémy Frérot l'a raconté, pleine d'humour, dans sa story Instagram. "Allez c'est parti, on va donner un petit cours de natation aux deux jeunes, parce qu'on sait pas trop le niveau", lance-t-il le sourire aux lèvres, avant de poursuivre : "Ils ont plutôt confiance en moi, donc ça va bien se passer. Allez les jeunes, on y va!"

Une petite scène qui a beaucoup fait rire Laure Manaudou, toute contente de voir son frère et son mari s'affronter sur ce petit jeu !