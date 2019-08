Jeremy Meeks : son ex Chloe Green, topless avec son nouvel amoureux

Chloe Green et Jeremy Meeks ont discrètement mis fin à leur relation. La fille de milliardaire et jeune maman de 28 ans a déjà retrouvé l'amour. Elle a été surprise à bord d'un yacht, topless et blottie contre son nouveau chéri...

Ainsi, Chloe Green confirme indirectement la fin de son histoire avec Jeremy Meeks. Cette rupture fait sourire de nombreux internautes, satisfaits de ce retournement de situation : l'ancien détenu californien de 35 ans avait brusquement quitté son ex-épouse, Melissa Meeks, pour commencer sa relation avec Chloe Green. Melissa se remettait encore d'une fausse couche quand elle a appris que son ex-mari allait devenir papa d'un deuxième enfant, né de sa relation avec Chloe.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos