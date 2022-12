Jérôme (L'amour est dans le pré) désemparé : Lucile et leur fille Capucine au plus mal, ses inquiétantes nouvelles

La fin de l'année ne rime malheureusement pas avec bonne santé pour la prétendante de L'amour est dans le pré 2020 et sa fille Capucine (1 an). Le jeudi 15 décembre 2022, Jérôme a annoncé une triste nouvelle concernant son épouse et leur merveille.

Jérôme ne pourra pas compter sur Lucile pour l'épauler au travail ces prochains jours. La jeune femme est en effet malade comme le maraîcher et céréalier de 40 ans l'a dévoilé en story Instagram. Lucile a été testée positive à la Covid-19. Comme si cela ne suffisait pas, leur petite Capucine a également contracté la maladie. "Bon, Capucine et maman ont le Covid. Epuisement total des troupes. Depuis hier, on est entre fièvre et courbatures", a écrit le père de famille dans un premier temps.

Pour l'heure, Jérôme est le seul de la maison à être épargné. "Heureusement, papa et mamie sont là", a-t-il conclu sa publication Instagram. Espérons pour la jolie famille que l'agriculteur continuera à être en bonne santé et que Lucile et Capucine se remettront vite sur pied afin de profiter des fêtes de fin d'année.

Depuis leur rencontre dans L'amour est dans le pré 2020, Jérôme et Lucile savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre pour le meilleur et pour le pire. Tous deux ont eu un véritable coup de foudre lors de leur rencontre lors du speed-dating. Sans surprise, la belle blonde de 30 ans a été conviée chez le candidat et ils n'ont pas tardé à échanger leur premier baiser. Depuis, ils filent le parfait amour. Les tourtereaux se sont mariés devant leurs proches fin août à Jons, dans le département du Rhône, au beau milieu de leur ferme. "C'était un mariage beau mais simple, ça me tenait énormément à coeur, je travaille tous les jours à l'endroit où je me suis marié, tout est là pour nous rappeler notre mariage, c'était important", avait confié l'agriculteur dans un épisode de L'amour vu du pré (M6).

En octobre 2021, leur bonheur s'était également amplifié avec la naissance de leur fille Capucine. Un conte de fées en somme qui ne semble pas près de s'arrêter.