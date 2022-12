Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) mariés : l'agriculteur apparaît sans alliance, les internautes s'interrogent

L'année 2022 fut riche en émotions pour Jérôme et Lucile. Après plusieurs mois de préparation, le couple qui s'est formé en 2020 dans L'amour est dans le pré a célébré son mariage. Les festivités ont eu lieu à Jons, dans le département du Rhône, au beau milieu de leur ferme. "C'était un mariage beau mais simple, ça me tenait énormément à coeur, je travaille tous les jours à l'endroit où je me suis marié, tout est là pour nous rappeler notre mariage, c'était important", avait confié l'agriculteur dans un épisode de L'amour vu du pré (M6). Ce sont également leurs alliances qui sont un souvenir permanent de leur union magique. Du moins surtout pour Lucile.

Et pour cause, Jérôme s'abstient de porter la sienne. C'est ce qu'ont pu constater les internautes sur les dernières photos des parents de Capucine (1 an) postées sur Instagram jeudi 1er décembre. Alors qu'ils étaient invités de Faustine Bollaert pour un nouveau numéro de son émission Ça commence aujourd'hui (France 2), Jérôme et Lucile ont immortalisé leur venue en posant sur le plateau après le tournage. Et la main gauche nue de l'heureux papa et époux a eu vite fait d'interpeller leurs abonnés. "Tu as oublié une chose importante JÉRÔME. Ton alliance", a justement lâché l'un d'entre eux en commentaire.

Les explications de Lucile

Mais qu'on se rassure, il y a une très bonne explication derrière cette absence de bague. C'est Lucile qui l'a apportée en guise de réponse. "Jérôme ne porte pas son alliance. Impossible avec son métier, trop dangereux, mais il n'en a pas besoin pour se rappeler qu'il est marié", a-t-elle fait savoir.

Il est vrai que le couple peut bien se passer d'accessoires pour se remémorer le plus beau jour de leur vie ainsi que l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Le conte de fées devrait même prochainement se poursuivre avec leur voyage de noces, lequel est attendu à la fin du mois de janvier prochain. "On prend 15 jours, avec notre fille", ont-ils confié. En revanche, pas question d'en dire plus sur le lieu, si ce n'est qu'il s'agira d'une destination ensoleillée pour laquelle "il faut prendre l'avion"...