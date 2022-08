Mariage de Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) : pas d'alliance pour lui, surprise et explications !

Capucine, dont le visage a été dévoilé il y a quelques jours, était bien là et a fait une apparition en petite robe blanche à dentelle avec maxi noeud couleur or dans le dos. Une publication qui est plus que craquante.

En plus d'avoir évoqué l'alliance de Jérôme dans les stories, le couple est revenu sur leur mariage. "Un peu fatigués, mais tellement heureux. C'était génial, une soirée fantastique, une journée de fou. On a beaucoup pleuré, on a kiffé !", ont-ils déclaré, encore sur leur nuage.