Mariage de Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : leur fille ultra craquante assortie à maman !

Le 27 août 2022, Jérôme et Lucile célébraient un jour heureux. En effet, le couple qui s'est rencontré en 2020 lors du tournage de L'amour est dans le pré (M6) a fêté son mariage ! Direction Jons, dans le département du Rhône, pour un moment magique entourés de leurs proches, à quelques exceptions près. En effet, si Karine Le Marchand n'a pu être de la partie, une autre star a fait le show : Capucine, l'adorable fillette des amoureux !

Lucile n'est pas la seule à s'être affichée radieuse. En robe blanche décolletée, la jeune femme qui affiche une ligne incroyablement affinée aurait pu se faire voler la vedette par sa propre fille. En effet, la petite Capucine, née en octobre 2021 et donc âgée de 10 mois, en a fait craquer plus d'un. Sur de nouvelles images du mariage partagées au lendemain de la fête en story sur le compte Instagram de Jérôme et Lucile, la fillette apparaît. Après s'être dit "oui" à la mairie, le couple se retrouve en famille. C'est à ce moment qu'un cliché des heureux parents portant Capucine est pris. La divine mariée câline alors sa fille, elle aussi en petite robe blanche à dentelle avec maxi noeud doré au dos. Une tenue on ne peut plus charmante assortie à une paire de sandales couleur or. Si sur cette photo Capucine apparaît de dos, sa jolie bouille avait été révélée par ses parents quelques jours plus tôt, toujours sur le réseau social de partage d'images.

Après leur mariage tant attendu, Jérôme et Lucile soufflent un peu. Ce lundi 29 août 2022, l'agriculteur et celle qui porte désormais son nom tiennent à remercier leurs invités, les prestataires qui ont participé à la célébration de leur amour mais aussi aux nombreux internautes qui leur ont souhaité bonheur et prospérité. "Petit coucou post mariage, lancent-ils, encore sur leur nuage. Un peu fatigués, mais tellement heureux. C'était génial, une soirée fantastique, une journée de fou. On a beaucoup pleuré, on a kiffé !" Et de promettre le partage de plusieurs images de ce grand jour prochainement sur Instagram, de quoi ravir leurs plus de 225 000 abonnés !

Encore toutes nos félicitations à Jérôme et Lucile.