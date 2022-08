Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) : Le visage de leur fille dévoilé en vidéo, un jour avant le mariage

Samedi 27 août 2022, Jérôme et Lucile, qui se sont rencontrés grâce à l'émission L'amour est dans le pré en 2020, vont se marier ! Une cérémonie organisée très rapidement puisque c'est en décembre qu'ils ont annoncé leurs fiançailles. Un jour avant que cette merveilleuse journée ait lieu, et alors que les derniers préparatifs battent leur plein, les amoureux ont dévoilé le visage de leur adorable Capucine.

C'est sur Instagram, vendredi 26 août et en story que cette scène presque impensable s'est déroulée. Comme tous les jours, Lucile alimente ses réseaux sociaux avec des vidéos coulisses de son mariage qui se prépare. Là, elle dévoilait le chantier qui se déroule dans leur ferme, lieu où aura lieu la cérémonie. La jolie brune se filme en mode selfie et demande à son mari si il est stressé. Une vidéo somme toute banale sauf que la petite Capucine, tranquillement assise dans sa poussette, est face à la caméra. Une grande première depuis sa naissance qui a eu lieu en octobre 2021.

Peu de doute quant au fait que les parents ont dévoilé les traits de leur bout de chou en toute conscience. On espère du coup à présent que cette jolie bouille sera visible régulièrement et d'ailleurs dès demain si possible pour le mariage de Lucile et Jérôme. Nul doute en effet que ceux qui aiment le couple adoreraient voir la petite fille, dans son ensemble, dans sa très jolie tenue choisie pour l'occasion.

Si Jerôme et Lucile n'ont jamais montré le visage de leur enfant, ils avaient tout de même daigné révéler qu'elle était rousse. Puis, grâce à des photos publiées cet été à l'occasion d'un baptême, les internautes ont pu constater qu'elle était à présent blonde. C'est tout.

Voilà donc un beau cadeau qui survient la veille du jour J. Ce que l'on sait pour le moment du mariage c'est qu'il sera "champêtre et naturel". Mathieu, agriculteur lui aussi ex-candidat de L'amour est dans le pré en 2020, sera présent car il est le témoin de la mariée - il est aussi le parrain de la fille du couple. Enfin, Lucile sera resplendissante dans une robe blanche, elle qui s'est donné beaucoup de mal pour perdre du poids pour la cérémonie. Des kilos envolés qu'elle avait montrés à sa communauté...