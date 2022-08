L'amour est dans le pré : Un couple emblématique va bientôt se marier !

Depuis plusieurs mois, Jérôme et Lucile nous préparent à leur mariage, lequel est plus proche que jamais. Les candidats qui se sont rencontrés en 2020 sur le tournage de L'amour est dans le pré documentent en effet activement l'avancée de l'organisation du jour J sur les réseaux sociaux et devraient assurément partager en temps réel des photos et vidéos de l'événement. Mais ce ne sont pas les seuls qui s'apprêtent à sceller leur amour.

En effet, comme l'ont rapporté nos confrères de Télé Loisirs ce vendredi 19 août 2022, un autre couple formé grâce à L'amour est dans le pré doit également se dire "oui" prochainement. Il s'agit de François et Catherine ! Le Bourguignon éleveur de vaches avait rencontré son âme soeur en 2019 dans l'émission et entre eux, ce fut rapidement une évidence. À tel point que l'autre prétendante de François, Lisa, avait pris la décision de quitter l'aventure en cours de route.

Trois ans après leur coup de coeur, ils vont donc se marier. Mais de leur côté, ils se font en revanche beaucoup plus discrets et il est bien rare d'avoir de leurs nouvelles. Nul doute néanmoins que les internautes pourront compter sur les candidats de leur saison pour suivre l'heureux événement, dont Maud et Laurent avec qui ils sont très amis.

C'est d'ailleurs grâce à ces derniers, qui rencontrent actuellement de lourds problèmes financiers, que les fans de L'amour est dans le pré ont pu être assurés en 2020 que François et Catherine étaient toujours aussi amoureux. "Nos amis François et Catherine nous ont fait la surprise de venir nous rendre visite", annonçait Maud en partageant un montage photo sur lequel le couple apparaissait.

Auparavant, les amoureux n'étaient apparus ensemble pour la dernière fois qu'en décembre 2019, lors du bilan du programme romantique de M6. "Il m'apporte beaucoup plus que tout ce que j'ai connu dans mes relations. Avec lui, je me sens libre de parler de tout", confiait Catherine. Cette dernière révélait au passage avoir emménagé avec l'agriculteur quelques mois avant, en juillet 2019.