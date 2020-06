François et Catherine (L'amour est dans le pré) toujours en couple : belle photo

L'amour est dans le pré 2019 a vu naître de nombreux couples, parmi lesquels Didier et Isabelle (qui devraient prochainement se marier), Maud et Laurent ou François le Bourguignon et Catherine. Et bonne nouvelle, tous sont encore ensemble.

Si nous n'avions aucun doute concernant Didier et Isabelle, ainsi que Laurent et sa chère et tendre qui dévoilent de nombreuses photos de couple sur les réseaux sociaux, on ignorait que le producteur de lait et de fromage (qui avait 45 ans au moment du tournage) et Catherine filaient toujours le parfait amour. Mais les fans de L'amour est dans le pré ont pu compter sur Maud pour leur révéler cette belle information. Ce lundi 15 juin, elle a dévoilé un montage photo sur lequel on peut apercevoir les enfants de son compagnon, des paysages ainsi qu'une photo en compagnie de Laurent, François et sa belle. "Week-end magnifique. "Samedi, nos amis François et Catherine nous ont fait la surprise de venir nous rendre visite [dans la Nièvre, NDLR].(François fait toujours le pitre sur les photos) #surprise #heureux #sansvoix #lamourestdanslepré #amitié #retrouvailles Dimanche, balade en famille. Pic-nique au lac des Settons puis promenade au saut de Gouloux. Plein de bisous à tous. Prenez soin de vous", peut-on lire en légende.