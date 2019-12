L'amour est dans le pré 2019 : François et Catherine vivent ensemble

Entre François le Bourguignon, producteur de lait et de fromage de 45 ans de L'amour est dans le pré 2019 et sa prétendante Catherine, le coup de foudre a eu lieu dès les speed dating. Une romance qui se poursuit aujourd'hui comme ont pu le découvrir les téléspectateurs de M6, le 2 décembre 2019, lors de la première soirée consacré au bilan de cette nouvelle saison d'ADP.

Dans le dernier épisode, François le Bourguignon et sa compagne Catherine multipliaient les déclarations d'amour lors de leur voyage en Croatie. A l'issue de ce séjour, la prétendante avait dit se sentir prête à chercher du travail près de chez François pour vivre avec lui et ses proches. Ils avaient même déclaré que d'ici la fin de l'été, ils vivraient sous le même toit. Alors, qu'en est-il ?

Tout va pour le mieux pour les amoureux. "Il m'apporte beaucoup plus que tout ce que j'aie connu dans mes relations. Avec lui je me sens libre de parler de tout", confie Catherine. Et pour elle cela n'a pas été difficile de tout plaquer pour François puisque, comme elle l'explique : "Le patron de la société dans laquelle je travaillais c'était mon ex. J'ai fermé un livre pour en ouvrir un autre." Un chapitre entamé depuis mi-juillet, moment où Catherine a emménagé chez lui.

Elle cohabite donc avec belle-maman qui a toujours ses quartiers au rez-de chaussée de la maison familiale. "On va se laisser un peu de temps à présent. On sait que l'on peut compter l'un sur l'autre", conclut François le Bourguignon qui n'a jamais été aussi heureux de sa vie.