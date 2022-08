Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) bientôt mariés : ils dévoilent un gros indice sur la date du grand jour !

Jamais un passage à la télévision n'aura été si bénéfique ! Depuis que Lucile a écrit à Jérôme dans L'amour est dans le pré, l'agriculteur et la jeune femme ne se lâchent plus ! Après un rapprochement entre deux récoltes, au grand dam de la rivale de Lucile, les néo-amoureux ont débuté leur bout de chemin ensemble pour ne plus jamais se quitter. Là où certains voient leur histoire se terminer quelques mois après la fin du tournage, Lucile et Jérôme sont plus que jamais certains de leurs sentiments. Ils ont d'ailleurs fondé une famille avec l'arrivée de la petite Capucine le 12 octobre 2021. Une naissance suivie par une belle demande en mariage quelques semaines plus tard !

Fou amoureux de la mère de sa fille, Jérôme a posé le genou à terre pour la voir passer le reste de sa vie à ses côtés. C'était lors des dernières fêtes de fin d'année, en décembre 2021. Et c'est un grand "oui" que Lucile lui a répondu en enfilant la bague à son doigt. Désormais, les préparatifs vont bon train. La future mariée a trouvé sa robe et s'attèle, au côté de son fiancé, aux derniers préparatifs de la cérémonie. S'ils ne lésinent pas sur les détails de ce qu'il leur reste à prévoir, Lucile et Jérôme ont toutefois tenu une chose secrète : la date du jour J !

L'été étant souvent la période des mariages, il y avait donc de fortes chances que la période soit choisie par les tourtereaux pour l'un des plus beaux jours de leur vie. Mais d'après les dernières stories révélées par Lucile, ce n'est désormais plus qu'une question de jours. Après avoir célébré les 10 mois de leur fille Capucine, les parents ont dévoilé un énorme indice concernant le jour J. En sondant ses abonnés sur le mariage en approche, Lucile a dévoilé deux dates : le 20 ou le 27 août (voir notre diaporama.) Évidemment, aucune information n'a fuité concernant le véritable jour choisi, les fans vont donc devoir s'armer d'encore un peu de patience avant d'en avoir le coeur net.

Qu'il soit dans une semaine ou deux, Lucile et Jérôme s'appliquent à ce que tout soit parfait. Ils ont d'ores et déjà prévu de circuler à bord d'une voiture à l'ancienne verte, qu'ils ont passé les dernières heures à bichonner pour qu'elle soit elle aussi sur son 31 au moment venu. Ils ont également promis qu'ils partageraient les "derniers préparatifs... En temps réel." On a hâte de les découvrir !