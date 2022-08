Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) : Nouvelle révélation sur leur mariage imminent

Le mariage de Lucile et Jérôme avance à grands pas. Les deux candidats de L'amour est dans le pré 2020 (M6) ont prévu de se dire "oui" devant leurs proches, mais n'ont jamais souhaité dévoiler la date. Une chose est sure, c'est pour très bientôt. La jeune femme a d'ailleurs dévoilé une nouvelle information concernant le grand jour.

Jeudi 11 août 2022, Lucile a partagé une photo sur laquelle on peut voir une petite partie d'une voiture. Mais pas n'importe laquelle ! Celle dans laquelle Jérôme et sa chère et tendre monteront le jour de leur mariage. Il semblerait que les tourtereaux aient choisi une voiture d'époque, de couleur verte. "On a bichonné titine pour le mariage. Normalement, elle ne nous lâchera pas", peut-on lire en légende du cliché.

La maman de Capucine (10 mois) a également partagé une photo sur laquelle on peut la découvrir main dans la main avec Jérôme, dans la voiture. "Soon", a-t-elle écrit. Leur mariage est en effet imminent puisqu'en plus d'avoir récupéré le véhicule, Lucile a pu ramener sa robe de mariée chez elle, mardi 9 août. Elle s'était rendue au magasin avec sa maman mais aussi sa fille, avec laquelle elle a vécu un moment magique. Deux jours avant, elle avait révélé que son challenge perte de poids touchait à sa fin, puisqu'il ne lui restait plus qu'un kilo à perdre avant le grand jour. Elle affichait donc 9 kilos en moins sur la balance.

Seule ombre au tableau, elle n'avait pas caché le 6 août dernier qu'elle était épuisée, de quoi inquiéter sa communauté. "J'étais exténuée. En ce moment le rythme est tellement intense. J'avoue que Capucine a été un peu compliquée sur le mois de juillet et elle a été malade aussi. Donc ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu un petit coup de mou et il a fallu que je me repose. J'espère que ça ira mieux", avait-elle confié le lendemain.

Espérons donc pour Lucile que tout ira bien avant et pendant son mariage. "Je ne vous cache pas qu'on est sur une ambiance vraiment bois naturel. Quelque chose qui nous ressemble évidemment. On n'est pas parti sur une ambiance mille et une nuits, Dubaï ou je ne sais pas quoi. On est parti sur un truc qui est vraiment campagne et chic", avouait-elle en avril dernier.